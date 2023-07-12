Эксперты оценили решение Центробанка ввести цифровой рубль
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Эксперты рассказали, как введение цифрового рубля отразится на финансовом секторе РФ, сообщает newizv.ru.
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что появление цифрового рубля негативно отразится на банковской сфере. Финансовые учреждения потеряют клиентов и большой поток денежных средств.
«Прибыль банков в прежние годы составляла порядка 2 трлн рублей, из них менее 50% приходилось на «Сбербанк». То есть можно говорить о риске потери банками около 5% годовой прибыли», - считает Георгий Ващенко
Что касается обычного населения, то эксперты едины во мнении, что людям не о чем беспокоиться. Любые нововведения будут вводиться постепенно с подробным объяснением каждого действия человека.
«И надо прямо говорить о том, что пенсионеров и непосредственно бюджетников — врачей, учителей — в первых рядах переводить на цифровой рубль никто не будет», - считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский
Эксперт Алексей Кричевский предполагает, что цифровой рубль – это своеобразный способ контроля. ЦБ может следить за тем, откуда людям поступают деньги, и как они распоряжаются средствами в дальнейшем. Основатель юридического бюро «SAGRADA LEGAL» Олег Ушаков солидарен с мнением коллеги. Эксперт уверен, что цифровой рубль поможет следить за распределением денег из бюджета РФ.
«Такой реестр цифровых кошельков — будет очень мощным средством контроля над поведением людей — „шаг влево, шаг вправо считается нарушение, регулятор блокирует ваши счета без предупреждения», - считает эксперт Дмитрий Прокофьев