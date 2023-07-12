Эксперты оценили решение Центробанка ввести цифровой рубль

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что появление цифрового рубля негативно отразится на банковской сфере. Финансовые учреждения потеряют клиентов и большой поток денежных средств.

«Прибыль банков в прежние годы составляла порядка 2 трлн рублей, из них менее 50% приходилось на «Сбербанк». То есть можно говорить о риске потери банками около 5% годовой прибыли», - считает Георгий Ващенко

Что касается обычного населения, то эксперты едины во мнении, что людям не о чем беспокоиться. Любые нововведения будут вводиться постепенно с подробным объяснением каждого действия человека.

«И надо прямо говорить о том, что пенсионеров и непосредственно бюджетников — врачей, учителей — в первых рядах переводить на цифровой рубль никто не будет», - считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский

Эксперт Алексей Кричевский предполагает, что цифровой рубль – это своеобразный способ контроля. ЦБ может следить за тем, откуда людям поступают деньги, и как они распоряжаются средствами в дальнейшем. Основатель юридического бюро «SAGRADA LEGAL» Олег Ушаков солидарен с мнением коллеги. Эксперт уверен, что цифровой рубль поможет следить за распределением денег из бюджета РФ.