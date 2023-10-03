Эксперты оценили справедливость требования медиков поднять заработные платы

В период пандемии медикам прибавляли надбавки. Эпидемия прошла, и заработная плата заметно снизилась. С одной стороны, медперсонал – это бюджетное звено. Если поднимать заработную плату медикам, то необходимо увеличить зарплату и представителям других профессий, в частности, учителям. В настоящее время такой возможности нет.

С другой стороны, медики увольняются, что провоцирует дефицит кадров. Ситуация становится критической. Эксперты отмечают, что важно экстренно предпринимать меры.

«Если говорить об оплате труда врачей, то она действительно не достаточная на сегодня. Например, средний оклад (при работе на 1 ставку) у врачей составляет 26 тыс. рублей, у медицинских сестер — 13 тыс. руб. Новая система оплаты труда должна предусматривать выравнивание оплаты труда медработников между регионами и единые подходы к компенсационным и стимулирующим выплатам, которые начисляются помимо оклада», - заявила «НИ» ректор Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улембекова.

Эксперт Гузель Улембекова уверена, что ориентироваться на МРОТ при согласовании уровня заработной платы медиков – не совсем верная позиция, выбранная ВШОУЗ.

«У врачей он должен составлять основную часть оплаты труда и быть не менее 4-5 МРОТ, у среднего медперсонала — 2,5 МРОТ, у младшего медперсонала — 2 МРОТ», — считает Гузель Улембекова

Утверждать, что правительство совершенно не принимает никаких мер, ошибочно. Ежегодно из бюджета выделяют 150 миллиардов рублей на поддержку персонала, в частности, тех медиков, которые работают в сельской местности.