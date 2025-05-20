Эксперты поделились советами, что подарить учителю на последний звонок

По мнению экспертов, подарки для учителей условно можно разделить на три группы. Первая — полезные сувениры. Специалисты советуют подарить то, чем педагог будет ежедневно пользоваться во время рабочего процесса. Например, еженедельник или какой-либо гаджет.

По информации издания, вторая группа подарков — презенты, которые оставят приятные впечатления. Можно приобрести для учителя билеты в театр или сертификат в книжный магазин. Педагог культурно отдохнет и получит удовольствие от времяпровождения.

По данным издания, третья группа подарков — памятные сувениры. Эксперты рекомендуют выбрать презент, который длительное время будет напоминать об учениках и проведенном совместно времени. Например, предметы с гравировкой или рамки для фотографий.

Ранее сообщалось, что в школах введут единое расписание уроков.