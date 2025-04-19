В школах введут единое расписание уроков
Минпросвещения РФ: единое расписание уроков в школах введут с 1 сентября
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Светлана Борщева]
Во всех школах осенью появится единое расписание уроков. Работа над этим проектом находится на завершающей стадии, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, единое расписание уроков вводится с целью упростить планирование учебного процесса.
Новая система позволит точно отслеживать нагрузку педагогов: сколько уроков они проводят и для какого количества учеников. Это поможет сделать работу учителей более прозрачной и эффективной.
Кравцов также добавил, что единое планирование по всем школьным предметам будет введено с 1 сентября 2025 года.
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