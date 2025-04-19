В школах введут единое расписание уроков

Во всех школах осенью появится единое расписание уроков. Работа над этим проектом находится на завершающей стадии, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, единое расписание уроков вводится с целью упростить планирование учебного процесса.

Новая система позволит точно отслеживать нагрузку педагогов: сколько уроков они проводят и для какого количества учеников. Это поможет сделать работу учителей более прозрачной и эффективной.

Кравцов также добавил, что единое планирование по всем школьным предметам будет введено с 1 сентября 2025 года.

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