Эксперты пояснили желание москвичей покупать квартиры возле парков

Современные россияне стали более внимательными и ответственными по отношению к своему здоровью, поэтому стараются приобретать квартиры вблизи парков, сообщил newstracker.ru.

Большая часть парков в Москве — это искусственные насаждения. Популярность лесных массивов зародилась в XVII–XVIII веках, когда в столице и ее окрестностях открывали дворцовые парки. Затем городские локации стали доступны для других слоев населения.

Москвичи предпочитают покупать квартиру у парков, потому что растения благоприятно влияют на состояние экологической системы. Современные девелоперы самостоятельно организовывают полноценные парки для своих резидентов. В частности, компания «Донстрой» специализируется на строительстве целых мини-городов.

Ранее сообщалось, что финансовый аналитик Извольский пояснил, сможет ли льготная ипотека упростить получение кредита на жилье.