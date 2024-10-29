Финансовый аналитик Извольский пояснил, сможет ли льготная ипотека упростить получение кредита на жилье

Для реализации программы льготной ипотеки банки дополнительно получат почти 447 млрд рублей. Финансовый аналитик Артем Извольский рассказал, упростит ли это получение гражданами РФ кредита на жилье. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ситуация изменится, однако не сильно, поскольку выделением средств кабмин компенсирует только разницу между рыночной и льготной ставкой.

Эксперт добавил, что, несмотря на то что ближайшие месяцы выдача семейной ипотеки в большинстве крупных банков возобновится, на базовые условия могут рассчитывать далеко не все заемщики.

По его мнению, низкий первоначальный взнос дается только под квартиры, купленные у застройщиков, являющихся партнерами банка. При этом купить можно лишь новостройку, из-за чего, кроме средств на первоначальный взнос, необходимо копить деньги и на ремонт.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 500 млрд руб. на льготные ипотечные программы.