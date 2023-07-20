Эксперты положительно оценивают отказ от закупок импортного медицинского оборудования

Минпромторг предлагает отказаться от приобретения медицинского оборудования из-за рубежа. Сначала общественность неоднозначно отнеслась к данной инициативе. После детального анализа многие эксперты поменяли свою точку зрения, сообщает newizv.ru .

«Защита интересов отечественных производителей не может служить ключевым аргументом в решении отказаться от импорта, когда речь идет о медицинских технологиях и фарамацевтических препаратах, спасающих жизни больных», - отметил председатель Союза пациентов РФ Ян Власов

Отказ от оборудования во многом связан с санкциями. Иностранные производители не хотят сотрудничать с Россией. Известные брендовые компании, которые имели представительства на территории РФ, их закрыли. Импортозамещение позволит отечественной медицине не зависеть от политической или экономической ситуации в мире. К тому же во время пандемии российские компании уже проявили себя, когда организовали выпуск комплектующих для ИВЛ.

«Отказываться от импортных аппаратов, аналоги которых не производятся в России, никто не планирует», - издание «Новые известия» анализирует предложенные Минпромторгом нововведения

Общественность серьезно углубилась в изучение этого вопроса. Пока законопроект не принят, можно вносить свои предложения для облегчения работы специалистов. Председатель Союза пациентов РФ Ян Власов отметил, что организация приветствует импортозамещение. Представители благотворительных фондов выступили против. Сенатор, врач Владимир Круглый солидарен с мнением Яна Власова, но обращает внимание на необходимости постепенного перехода на новые правила работы.