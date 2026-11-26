С 1 декабря в России начнет действовать национальный стандарт, регламентирующий услуги квест-комнат для взрослой аудитории. Соответствующий документ разработан Росстандартом, сообщает РИА Новости .

Новый ГОСТ устанавливает классификацию квестов по типу размещения, площади, числу участников, сюжетной структуре и используемому оборудованию. По формату проведения выделяют стационарные игры, квесты с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, а также сценарии с физическими предметами и актерами или без них. Длительность сеанса составляет от одного до полутора часов.

Согласно документу, помещения для игр должны быть оснащены пожарной сигнализацией, видеокамерами и иметь беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам. Кроме того, организаторы обязаны обеспечить соответствие комнат санитарным требованиям.

Перед началом игры участники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности, знакомятся с расположением аварийного выхода и принципом работы кнопки экстренной остановки. Правила запрещают участие в квестах лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также оказание физического воздействия на реквизит и персонал.

В тексте стандарта отмечается, что данные нормы допускается применять уже в текущий момент.

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