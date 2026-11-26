В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ на своем поле сыграл вничью с итальянской «Ромой» (2:2). Голкипер парижан Матвей Сафонов вновь вышел в стартовом составе своей команды.

Сафонов пропустил на пятой минуты с игры от защитника римлян Марио Эрмосо, а затем на 78-й — с пенальти, назначенного за игру рукой Витиньи и реализованного Дониэллом Маленом. Между этими событиями уместились два гола парижан — отличились Илья Забарный и Усман Дембеле (с пенальти).

На счету российского голкипера два сэйва.

«Рома» прервала победную серию ПСЖ во всех турнирах, которая составила 12 матчей. Главный тренер парижан Луис Энрике назвал «Рому» лучшей командой, с которой ПСЖ играл в этом сезоне.

После пяти туров турнирную таблицу общего этапа единолично возглавяет «Реал» с 15 очками. ПСЖ на втором месте с 13 баллами. По 12 очков набрали «Комо», «Барселона», «Ливерпуль» и «Бетис». «Галатасарай» Алексея Батракова расположился на 14-м месте с 9 баллами.