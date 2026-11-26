Минздрав России зарегистрировал «Пиролесту» (пиротиниб) для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы. Онколог, кандидат медицинских наук Эльхан Ибрагимов в беседе с ТАСС отметил, что это расширяет существующий арсенал анти-HER2-терапии, но не является революцией.

По словам эксперта, сегодня применяются трастузумаб, пертузумаб, трастузумаб дерукстекан, трастузумаб эмтанзин и тукатиниб. Пиротиниб — пероральный необратимый ингибитор тирозинкиназ HER1, HER2 и HER4; его эффективность изучалась в исследованиях III фазы PHOEBE и PHILA.

«Пиротиниб не заменяет автоматически существующие стандарты лечения. Выбор препарата зависит от линии терапии, предшествующего лечения и индивидуальных характеристик опухоли», — подчеркнул Ибрагимов.

Ранее сообщалось о том, что персональная вакцина против рака прошла решающее испытание.