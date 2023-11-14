Эксперты предупреждают о возможном подорожании авто в 2024 году

Эксперты уверены, что в 2024 году стоимость автомобилей может вырасти, сообщает vostokmedia.com .

Несмотря на то, что на российский рынок пришли автомобили, которые произведены в Китае, не стоит ожидать снижения цен. Они либо останутся на уровне 2023 года, либо даже увеличатся. Причин этому несколько: скачки валютного курса и последствия санкций, причем не исключено, что не будут введены дополнительные ограничения со стороны западных стран.

Повышение цен на новые автомобили автоматически сказываются на увеличении стоимости поддержанных авто, отмечают эксперт.

В 2024 году, возможно, на рынке РФ появятся автомобили из Ирана. Такие машины будут немного дешевле, чем китайские модели.

В Минтрансе рекомендуют водителям Московской области подготовить авто к поездкам в зимний период.