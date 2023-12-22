Эксперты прогнозируют подорожание услуг фитнес-клубов до 12%

Эксперты предупреждают россиян о подорожании услуг фитнес-клубов в среднем от 7 до 12% и рассказывают, как собственники спортивных залов и тренеры будут удерживать своих клиентов, сообщает rosbalt.ru .

Причины подорожания очевидные. В последнее время приходится платить больше денег за коммунальные платежи. Также дорожает спортивный инвентарь. Инфляция побуждает персонал фитнес-залов просить повышения заработной платы.

Некоторые россияне уже ощущают, что посещать зал всей семьей становится сложно в материальном плане. Согласно данным аналитиков, уже в ноябре цены подняли в ряде регионов РФ.

«До 2020 года наша семья из трех человек тратила на фитнес около 10000 рублей в месяц. С наступлением коронакризиса наши доходы обрушились, а военная спецоперация их вовсе добила. Мы начали экономить на всем. Вместо частного спортзала перешли в более массовый сегмент, где стоимость абонемента в пересчете на месяц составляет примерно 1600 рублей с человека — это более-менее приемлемый вариант. Но в этом году в спортклубе начали массово заменять входящие в абонемент бесплатные тренировки платными. А теперь еще предупредили о росте цены абонементов. Если цены резко поднимут, то мы, наверное, откажемся от услуг спортклуба, заменим походы в спортзал домашними занятиями гимнастикой, ездой на велосипеде и на лыжах. К сожалению, наши доходы не растут такими быстрыми темпами, как расходы. В отличие от чиновников с их индексациями, нам на работе зарплату не повышали уже три года», — рассказала «НИ» жительница Подмосковья Наталья Иванова.

Владельцы спортклубов понимают, что некоторые клиенты могут отказаться от занятий. Многие фитнес-залы планируют ввести различные акции и скидки, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

«С января стоимость абонементов повысится. Сегодня мы решили пойти навстречу клиентам и предоставить „счастливый день“, когда клубные карты можно приобрести со значительной скидкой. Это дает возможность существенно сэкономить, но акция действует только один день. Сегодня покупка годового абонемента обойдется в 15300 рублей вместо 17000, а полугодового — в 10800 вместо 12000. На краткосрочные абонементы длительностью три месяца акция не распространяется», — рассказала «НИ» администратор представительства сети Loft Fitness в Костроме.

Аналитики отмечают, что все меньше молодежи можно встретить в спортивных залах по разным причинам: СВО, низкий доход молодых специалистов или студентов.

Фитнес-тренер Сердар Каррыев обращает внимание, что новичкам важно придерживаться определенных правил, чтобы не бросить занятия через пару недель и добиться желаемых результатов. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».