Эксперты прогнозируют стоимость нефти на 2024 год

В 2024 году стоит ожидать скачков цен на нефть: она будет то повышаться, то снижаться, сообщает oilcapital.ru .

Спрогнозировать примерную стоимость нефти сложно. На этот фактор влияют политические и экономические события. Так, конфликт в Израиле автоматически повышает стоимость нефти. Однако, эксперт Алексей Белогорьев отметил, что события в секторе Газа и Израиле - не главный фактор, который будет вызывать волатильность цен.

«Мы видим почти безразличие рынка к противостоянию Израиля и ХАМАС. Да, был небольшой всплеск в октябре, но это было больше похоже на коррекцию цен на фоне роста в сентябре до $107. Сейчас цены закрепились ниже $85 и сомневаюсь, что боевые действия в Восточном Средиземноморье сильно повлияют на добычу или экспорт нефтедобытчиков в регионе» - рассказал в беседе с «НиК» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев

Эксперт отмечает, что санкции против России уже никак не отразятся на ценах на нефть, даже если Запад введет новые ограничения.

«Что касается РФ, то санкционная история уже, можно сказать, отыграна в прошлом году. В 2023-м она слабо влияет на мировой рынок и действия ведущих трейдеров. Ничего особо нового против российской нефтянки не придумают. Даже если будет ужесточен „потолок“ цен, это мало что изменит. Вот если бы США начали вводить вторичные санкции за нарушение другими странами рестрикций против РФ, тогда мировые цены на нефть отреагировали бы, но Вашингтон вряд ли пойдет на такой шаг.» - считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев

На стоимость Brent может повлиять баланс спроса и предложения на рынке нефти. Негативно отразится на росте рецессия в европейских странах. Если удастся добиться профицита за счет добровольного снижения объемов некоторых стран, то рынок зафиксирует снижение стоимости.

Эксперт Тамара Сафонова перечислила факторы, которые отразятся на снижении цен: стагнация спроса на сырье, стабильность на геополитической арене, рецессия мировой экономической системы, сезонные факторы. Также эксперт назвала причины, которые приведут к увеличению:

«Триггерами роста цен на нефть в следующем году могут стать следующие факторы: реализация ОПЕК+ планов продолжать совокупное сокращение поставок и поддерживать баланс спроса и предложения в мире; эскалация конфликта на Ближнем Востоке и логистические ограничения в зоне конфликта; естественное снижение добычи нефти в мире за счет сокращения инвестиций в развитие традиционной энергетики». - в беседе с «НиК» рассказала гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.

При прогнозировании стоимости цен необходимо учитывать одновременно несколько факторов, разбирая ситуацию комплексно.