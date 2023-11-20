Страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти в ответ на действия Израиля в Газе

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти до весны 2024 года, пишет Financial Times.

В Эр-Рияде ввели добровольное ограничение на добычу нефти летом, оно рассчитано до конца года. В настоящее время Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей в сутки при потенциале в 12 млн баррелей.

Главной причиной продления ограничения может стать падение цены на нефть до многомесячных минимумов на прошлой неделе. Кроме того, страны ОПЕК+ возмущены действиями Израиля в секторе Газа.

Лидеры стран Персидского залива находятся под давлением своего населения, которое хочет видеть действенную реакцию со стороны правительств на гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

Старший советник президента США по энергетическим вопросам Эймос Хохштейн выразил надежду в комментарии FT, что арабские производители нефти не станут использовать энергетику как средство шантажа.