Эксперты прогнозируют увеличение спроса на удаленный режим работы

Работа в удаленном формате была необходимостью для многих компаний в период пандемии. Теперь этот формат стал удобным и привычным для многих специалистов, которые не хотят возвращаться в офис, сообщает newizv.ru . Эксперты оценили причины подобного явления.

Руководитель пресс-службы HH.RU Александр Джабаров рассказал, что есть ряд профессий, где работа в дистанционном режиме невозможна. Это медики или строители. Офисные работники все чаще выполняют рабочие обязанности из дома. Некоторые начальники требуют появляться в офисе один или два раза в неделю. В случае отсутствия такого внутреннего правила трудоустраиваться могут люди даже из других стран, не то что из городов.

«Недавно проводили опрос, около 45% сотрудников работают в офисах, остальные удаленно. Часть «удаленщиков» стабильна, она не растет и не падает», - пояснил «НИ» руководитель пресс-службы HH.RU Александр Джабаров

Согласно опросу Superjob в последние полгода стало намного больше предпринимателей, которые готовы сотрудничать с работниками в удаленном формате. Особенно практикуется способ сотрудничества в Москве. Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков отмечает, что с каждым годом растет количество вакансий, где работник может выполнять обязанности без очного посещения офиса компании.