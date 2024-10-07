Эксперты раскритиковали идею строить новые города в Нижегородской области

Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева предлагает проанализировать успешность прошлых проектов. Так, при строительстве Новинок планировалось, что его местными жителями станут более 110 тыс. человек. В итоге заселилось намного меньше людей. Любые новые территории требуют решения вопроса с транспортным обеспечением, с очистными системами, с подачей электроэнергии потребителям.

«Недавно Нижний Новгород расширили за счет Новинок, и не скажу, что опыт этот сугубо позитивный», — отметила эксперт Романчева.

Доцент ННГАСУ, экономист Александр Иванов также проанализировал успешность прошлых проектов. Так, в регионе появилась восточная промзона под Дзержинском. Жить люди там так и не стали. В итоге большая территория оказалась пустующей. Она условно разделяет населенный пункт на две части. Живут там преимущественно собаки.

«Пойма же — основной природный аккумулятор углерода и попытки застраивать ее противоречат указам и идеям президента РФ Владимира Путина, призывавшего развивать углеородподобные технологии в РФ», — прокомментировал ситуацию экономист.

Эколог Асхат Каюмов переживает, что в регионе остается все меньше зеленых насаждений. Луга бетонируют. Волжской поймы уже практически не осталось. Первая проблема, с которой столкнуться вскоре жители, — паводки. Эксперт напомнил, что в регионе проживают редкие птицы и животные. Звери погибнут, если настолько серьезно вмешиваться в их биоритм. Под угрозой и редкие растения.

Экономист Иванов отметил, что численность населения Нижегородской области стремительно падает. Тенденции к увеличению демографического роста на данный момент нет. Эксперт не видит необходимости в дополнительном расширении территорий.

Ранее сообщалось, что ижевчане предупреждали власти о проблемах с водоотливом улицы Ленина до потопа.