Эксперты раскритиковали идею строить новые города в Нижегородской области
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В Нижегородской области планируют строительство четырех новых населенных пунктов, большая часть которых появится вблизи крупных промышленных объектов. Местные эксперты негативно восприняли новость, сообщил newsnn.ru.
Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева предлагает проанализировать успешность прошлых проектов. Так, при строительстве Новинок планировалось, что его местными жителями станут более 110 тыс. человек. В итоге заселилось намного меньше людей. Любые новые территории требуют решения вопроса с транспортным обеспечением, с очистными системами, с подачей электроэнергии потребителям.
«Недавно Нижний Новгород расширили за счет Новинок, и не скажу, что опыт этот сугубо позитивный», — отметила эксперт Романчева.
Доцент ННГАСУ, экономист Александр Иванов также проанализировал успешность прошлых проектов. Так, в регионе появилась восточная промзона под Дзержинском. Жить люди там так и не стали. В итоге большая территория оказалась пустующей. Она условно разделяет населенный пункт на две части. Живут там преимущественно собаки.
«Пойма же — основной природный аккумулятор углерода и попытки застраивать ее противоречат указам и идеям президента РФ Владимира Путина, призывавшего развивать углеородподобные технологии в РФ», — прокомментировал ситуацию экономист.
Эколог Асхат Каюмов переживает, что в регионе остается все меньше зеленых насаждений. Луга бетонируют. Волжской поймы уже практически не осталось. Первая проблема, с которой столкнуться вскоре жители, — паводки. Эксперт напомнил, что в регионе проживают редкие птицы и животные. Звери погибнут, если настолько серьезно вмешиваться в их биоритм. Под угрозой и редкие растения.
Экономист Иванов отметил, что численность населения Нижегородской области стремительно падает. Тенденции к увеличению демографического роста на данный момент нет. Эксперт не видит необходимости в дополнительном расширении территорий.
Ранее сообщалось, что ижевчане предупреждали власти о проблемах с водоотливом улицы Ленина до потопа.