Ижевчане предупреждали власти о проблемах с водоотливом улицы Ленина до потопа

Жители Ижевска с нетерпением ожидают, когда завершится реконструкция улицы Ленина. Люди предполагают, что сроки сдачи объекта нарушены из-за проблем с водоотливом, сообщил udm-info.ru.

С 1 сентября начались занятия в учебных организациях города. Людям неудобно ходить по недостроенной улице. Работы стартовали в мае. Планировалось, что завершатся в сентябре, но их продлили.

В сентябре улицу затопило после первого осеннего дождя. Однако местные жители предупреждали, что строителям стоит более тщательно уделять внимание водоотливу. Пользователь соцсетей выложил фото улиц Перми, приводя их в пример.

«Почему вода с крыши будет стекать прямо на тротуар? Неужели нельзя сделать сразу нормально с водоотводом?» — написал ижевчанин в комментариях в телеграм-канале главы Удмуртии.

В настоящее время глава региона не называет точные сроки сдачи объекта. Корреспондент Udm-info прошелся по улице: рельсы и шпалы трамвайной линии уже выложены, асфальт на проезжей части, как и обещали, также уложили. Местные власти писали, что выбранная широкоформатная плитка отличается высоким качеством и антискользящим эффектом. Визуально плитка полностью соответствует описаниям.

Если рабочие будут делать водоотлив, то часть новой плитки придется перекладывать. На данный момент водоотводных лотков не видно. Корреспондент опасается, что строители могут не успеть завершить работы до начала сильных дождей.

Ранее сообщалось, что эксперты и горожане раскритиковали реконструкцию гостевой улицы Ленина в Тюмени.