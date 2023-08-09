Эксперты рассказали, что побуждает жителей России поджигать военкоматы

Из разных регионов России поступают сообщения о попытках поджога зданий военкоматов местными жителями: домохозяйками, пенсионерами, учителями. Показания людей одинаковые: им поступают угрозы и требования совершить поджог, сообщает inkazan.ru .

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал мнение, что подобные случаи вызваны проведением спецоперации. Задача противника – дестабилизировать политическую обстановку в России, поэтому он находит способы обмана жителей. Манипулировать людьми легко из-за того, что каждый из нас живет в условиях хронического стресса, считает Александр Михайлов.

«У нас в стране большое количество людей находятся в таком возбуждении — проблемы с ЖКХ, с ценами, со всем остальным. Поэтому они постоянно находятся в состоянии стресса. Естественно, этот аспект сказывается на том, что их могут использовать», - считает генерал-майор ФСБ Александр Михайлов

Психолог Лилия Шувалова считает, что с подобными предложениями злоумышленники в первую очередь обращаются к пожилым людям и детям. Что касается людей преклонного возраста, то они жили в разные эпохи становления России, а, значит, ориентировались на другие принципы и правила. С детьми все ясно – их психика еще не окрепла. Поэтому таких людей проще всего обмануть и запугать.

«Такие манипуляции подталкивают детей к противоправным действиям не из потребности легкой наживы, а из страха за свою жизнь и жизнь близких», - объясняет психолог Лилия Шувалова

В свою очередь психолог Ольга Наумова считает, что во многом виноваты установки, которые каждый получает с детства: слушаться и повиноваться. К тому же мошенники разговаривают командным тоном. Подсознание воспринимает злоумышленника как авторитетного человека.

«Жертва звонка проваливается в «детскую программу» и себя не контролирует. К сожалению, в нашем обществе очень много таких людей, поэтому они часто оказываются на прицеле у злоумышленников», – считает психолог Ольга Наумова

Чтобы не побуждало людей повиноваться злоумышленникам, важно помнить, что поджоги военкоматов будут приравниваться к террористическому акту. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.