Американский защитник ХК «Спартак» Джоуи Кин рассказал в интервью порталу «Сила спорта» о жизни в России. Хоккеист проводит свой четвертый сезон за столичный клуб.

Кин заявил, что уже адаптировался к жизни в России, и его уже почти ничто здесь не удивляет.

«Здесь четыре года, удивляет мало. Сначала впечатляли масштабы, долгие перелеты, архитектура Москвы, Петербурга и Казани. Русская зима — особый опыт. На четвертый год чувствую себя немного русским. Язык сложный, но кое-что понимаю», — сказал Кин.

Американец отметил, что ему нравится русский борщ и пельмени, а также татарская кухня.

Джоуи Кин провел в КХЛ за «Спартак» 200 матчей (с учетом плей-офф), в которых набрал 88 (20+68) очков. В нынешнем сезоне в его активе 14 (1+13) баллов в 29 играх.

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