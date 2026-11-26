Суперлуние, во время которого полная Луна будет выглядеть крупнейшей в этом году, ожидается 24 декабря. Об этом в интервью ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«24 декабря россияне будут наблюдать самую большую полную Луну 2026 года — суперлуну», — рассказали астрономы агентству.

Суперлунием называют близкое по времени совпадение полнолуния и перигея — точки лунной орбиты, наиболее близкой к Земле. 24 декабря между этими событиями пройдет 7 часов 1 минута.

В течение года также возможны явления, близкие к суперлунию. Так, 24 ноября 2026 года полнолуние и перигей тоже произошли с небольшим интервалом, однако он превысил 30 часов.

Ранее сообщалось о том, что верующим советуют не стричься в день Иоанна Златоуста 26 ноября.