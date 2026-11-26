«К зиме подготовлены, проблем нет». Дорогу к аэропорту Жуковский очистили от снега
Коммунальщики расчистили от снега дорогу к аэропорту Жуковский
Фото: [«Подмосковье сегодня»/ Ольга Вельшикаева]
В ночь на 26 ноября дорожные службы городского округа Жуковский продолжили уборку улиц и подъездных путей. Основное внимание уделили маршруту, который ведет к аэропорту Жуковский, рассказал мастер дорожного участка «Мосавтодора» Вячеслав Лопатин.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/ Ольга Вельшикаева]
Он уточнил, что смена стартовала утром, специалисты несут суточное дежурство.
«Это уже второй цикл: первый был днем, сейчас работаем в ночь — движение меньше, работать проще», — отметил Лопатин.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/ Ольга Вельшикаева]
Бригада отвечает за центральные улицы Жуковского, включая Гагарина, Горького, Дугина, Мясищева, Туполевское шоссе и другие участки. Общая протяженность зоны — около 42 километров. На расчистке задействованы две комбинированные дорожные машины и два трактора МТЗ с плугами и щетками. После очистки проезжую часть обрабатывают пескосоляной смесью.
«К зиме мы были подготовлены, поэтому проблем нет», — подчеркнул мастер.
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