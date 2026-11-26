В ночь на 26 ноября дорожные службы городского округа Жуковский продолжили уборку улиц и подъездных путей. Основное внимание уделили маршруту, который ведет к аэропорту Жуковский, рассказал мастер дорожного участка «Мосавтодора» Вячеслав Лопатин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Ольга Вельшикаева ]

Он уточнил, что смена стартовала утром, специалисты несут суточное дежурство.

«Это уже второй цикл: первый был днем, сейчас работаем в ночь — движение меньше, работать проще», — отметил Лопатин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Ольга Вельшикаева ]

Бригада отвечает за центральные улицы Жуковского, включая Гагарина, Горького, Дугина, Мясищева, Туполевское шоссе и другие участки. Общая протяженность зоны — около 42 километров. На расчистке задействованы две комбинированные дорожные машины и два трактора МТЗ с плугами и щетками. После очистки проезжую часть обрабатывают пескосоляной смесью.

«К зиме мы были подготовлены, поэтому проблем нет», — подчеркнул мастер.

Ранее сообщалось о том, что в Шереметьево чистят трассы после циклона «Wilka».