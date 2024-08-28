Эксперты рассказали, что подарить учителю на 1 сентября вместо цветов

Букет цветов порадует учителя непродолжительное время. В качестве альтернативного знака внимания эксперты советуют внести взнос в благотворительный фонд, который специализируется на помощи педагогам. Или же предложить всему классу принять участие в любой другой благотворительной акции.

В качестве подарка для учителя подойдут красивые канцелярские принадлежности, например, блокнот для записей. Нестандартный вариант подарка — многоразовая бутылка для воды или термос.

Приятные воспоминания на долгие годы оставят сувениры, посвященные родному краю или профессии педагога. Никогда не потеряют актуальности подарки, выполненные своими руками. Использовать можно любые техники.

Фото: [ pxhere.com ]

Обратить внимание рекомендовано на методические пособия или книги. В условиях современного мира можно оформить для педагога подписку на образовательные журналы или онлайн-ресурсы.

Ранее флорист Сафронова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», нужно ли дарить букет учителям на 1 сентября, а также какая стоимость цветочной композиции установится в Москве и Подмосковье в преддверии школьных линеек.