Флорист рассказала, нужно ли дарить букет учителям на первое сентября

В преддверии нового учебного года многие родители уже задумались о том, какие букеты их дети будут дарить учителям и сколько это будет стоить. Руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», обязательно ли дарить цветы учителям на первое сентября и во сколько сейчас обойдется небольшой букет в Москве и Подмосковье.

По ее словам, дарить букеты стоит только в том случае, если ребенок идет в первый класс.

«Для них это событие, что-то новое в жизни, их надо мотивировать. Кроме новой школьной формы, нового рюкзака букет цветов, конечно, и есть дополнительный заряд сил. И он должен быть небольшим», — флорист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сафронова отметила, что цветы сейчас действительно дорого стоят, это связано с поднятием на 20% таможенной пошлины. Средняя стоимость букета, собранного из разных видов цветов, для жителей столицы и Подмосковья составит около двух-трех тысяч рублей, отметила она.

«Ценники колеблются от 100 до 300 рублей. Это оптовая цена, а в магазине, естественно дороже. Но не потому, что флористы звереют и накручивают, а потому что никто не отменял расходы на аренду помещения, налоги, воду, свет, тепло», — подчеркнула эксперт.

Но на букете можно сэкономить, и способов существует несколько. Например, продолжила Сафронова, каждый первоклассник может принести по цветку и так собрать букет для учителя.

«Я думаю, это будет самый бюджетный вариант. Также можно сорвать цветы со своего огорода. Но кто-то, например, захочет видеть красивый букет, а не просто пучок цветов. На это и есть флористы, которые могут помочь сделать прекрасный букет из того, что вы принесли», — пояснила она.

Эксперт также подчеркнула, что можно сэкономить, добавив в букет ветки рябины, калины, боярышника или шиповника.

«То есть букет будет достаточно объемный, но в то же время с интересными дополнениями», — заключила Сафронова.

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