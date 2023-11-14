Эксперты рассказали, что влияет на рост стоимости аренды жилья

В Тюмени в ближайшее время ожидается рост цен на аренду квартир. Причина - приближение новогодних праздников, сообщает nashgorod.ru .

В октябре средняя стоимость составляла 29 099 рублей. В ноябре цены немного снизились. Зафиксирована такая средняя стоимость - 28 600 рублей. Представители рынка недвижимости уверены, что стоит ждать повышения цен.

Риелтор крупной тюменской компании Андрей Белоусов рассказал, почему цены меняются в зависимости от месяца. Так, в начале осени в Тюмень приехало много студентов, поэтому цены сразу поднялись. Ажиотаж спал и стоимость снизилась.

В период новогодних праздников снимать жилье будут не только жители Тюмени, но и других крупных городов РФ, такие как Москва или Санкт-Петербург. Спрос снова увеличится.

«Уже сейчас начинает неспешно расти спрос на квартиры в Новому году», — рассказал «Нашему городу» риелтор крупной тюменской компании Андрей Белоусов.

Риелтор предполагает, что цены вырастут на 5-8%.

«Это связано с общим ростом цен на недвижимость. Причем он отмечается во всех городах России. Чтобы в новых экономических условиях сохранить прежний доход не по цифрам, а по уровню жизни, арендодателям приходится повышать цены», — объясняет риелтор.

Согласно прогнозу риелтора другой крупной в Тюмени компании Алексея Сидорова, рост в декабре составит от 5 до 10%.

«Сейчас на конец декабря или январские праздники можно снять квартиру в среднем по 5-6 тысяч в сутки, в декабре уже придется платить от 6 тысяч и выше», — говорит специалист по краткосрочной аренде Сидоров.

Эксперт Белоусов уверен, что собственники не будут снижать стоимость. Все помещения будут арендованы в любом случае.

«С учетом этого факта ценники тоже поднимают, потому что все квартиры точно уйдут. Я думаю, что однушки на новогодний период со всей техникой будут стоить около 25 тысяч рублей, за двушки будут просить от 30 тысяч точно», — прогнозирует риелтор Белоусов.

Опасность съема квартиры на Новый год в том, что договор приходит подписывать один человек или влюбленная парочка (даже если такими не являются). В итоге в новогоднюю ночь в эту квартиру приходит компания из 10 человек. Если люди что-то сломают, то платить придется тому, кто ставил подпись, напоминают эксперты.

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