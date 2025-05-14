Эксперты рассказали, как аэропорты оказались «в плену» новых реалий

Задержки рейсов, перенаправление самолетов в другие воздушные гавани, многочасовые ожидания пассажиров — к таким последствиям приводят угрозы атак БПЛА. Эксперты рассказали, как частое введение плана «Ковер» отражается на работе российских аэропортов, сообщил inkazan.ru.

Казанский экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов рассказал, что закрытие неба негативно отражается на репутационном капитале аэропортов. Пассажиры испытывают страх. Даже после отмены угрозы атаки БПЛА люди опасаются пользоваться воздушным транспортом. Россияне все чаще выбирают другой транспорт, который передвигается без задержек. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, из-за протяженности территории России отказаться от авиаперелетов по ряду направлений невозможно.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, что закрытие неба негативно отражается на техническом состоянии аэропортов.

«Репутационные потери при правильной организации переноса, комфортном размещении пассажиров не возникают, поскольку граждане понимают, что меры направлены прежде всего на гарантию их безопасности. На текущий момент уже накоплен опыт действия коллективов аэропортов в подобных, часто не всегда стандартных ситуациях», — рассказала эксперт Борисова.

По информации издания, жители Ростовской области уже адаптировались к новым реалиям. Самолеты в их регионе не летают. Россияне вынуждены выбирать поезда. Читательница Inkazan Яна отметила, что цены на ж/д билеты в последнее время существенно выросли.

Ранее сообщалось, что израильская авиация разрушила аэропорт в столице Йемена Сане.