Израильская авиация разрушила аэропорт в столице Йемена Сане

Израильские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по территории Йемена. На этот раз целью выбрана столица страны, город Сана. Об этом сообщила телекомпания Kan.

По данным журналистов, израильская армия провела атаки на аэропорт Саны, после чего взялась за электростанцию Дахбан, которая находится в пригороде йеменской столицы.

«Два источника, близких к хуситам, сообщили, что аэропорт в Сане полностью разрушен», — указали они.

ЦАХАЛ также подтвердила уничтожение авиагавани. По ее словам, вслед за ней ударам подверглись несколько электростанций, а также цементный завод. Все это, по словам израильских военных, является ответом на обстрел хуситами международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле.

Ранее сообщалось о совместных американо-израильских воздушных ударах по Йемену. Был атакован город и порт Ходейда, которые находятся на западе страны, по ним нанесли шесть ударов с воздуха. Помимо этого был атакован округ и город Бажель.