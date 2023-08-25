Эксперты рассказали, как быстро и без дополнительных затрат гасить кредиты
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Аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала, как легко гасить кредиты, сообщает newsnn.ru. А эксперт Ирина Андриевская поделилась своими лайфхаками.
Инна Солдатенкова отмечает, что изначально важно выбрать оптимальный финансовый продукт. Рекомендовано изучать предложения от разных банков. Внимание стоит обращать на уровень ставки. При чем, не всегда низкий процент ставки – это выгодное предложение. Иногда банки привлекают клиентов, но вкладывают дополнительные растраты, например, на страховки.
Предложения в разных банках могут отличаться друг от друга максимум в один процент. В противном случае есть риск дополнительных опций, на которые сразу клиент не обратит внимание. Эксперт рекомендует выплачивать кредит вовремя, небольшими суммами.
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская напротив не считает, что сейчас надо отказывать себе во всем, но выплачивать кредит. Можно открыть кредит и параллельно счет в банке. Потом оплатить кредит деньгами, которые банк выплатит за хранение средств на депозите. Такой способ больше подходит компаниям, но попробовать могут и физические лица.