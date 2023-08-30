Эксперты рассказали, как договориться с работодателем об отгуле на 1 сентября

Дети, особенно первоклассники, чувствуют себя более спокойно и уверенно, если на линейке присутствуют родители. Эксперты поделились рекомендациями, как договориться с начальником о присутствии на школьной линейке в период рабочего дня, сообщает muksun.fm .

В первую очередь необходимо договориться с начальником, что вы будете отсутствовать несколько часов 1 сентября. Многие работодатели идут на встречу. Собеседница издания поделилась ощущениями, когда будучи сама первоклассницей осталась на линейке без родителей и горько плакала. Начальники понимают важность поддержки детей и отпускают.

Если решить вопрос таким способом не получилось, то можно взять отгул. Необходимо написать заявление о просьбе уйти в отпуск на один день. Еще один способ – во время распределения отпусков заявить о необходимости освобождения от обязанностей 1 сентября.

Если сотрудник уже «отгулял» отпуск, то можно написать заявление об отгуле без сохранения заработной платы. Согласно законодательству каждый имеет право отсутствовать на работе определенное количество дней по семейным обстоятельствам. Некоторым категориям населения руководство никогда не имеет право отказывать в таком отпуске: женам военнослужащих и инвалидам.