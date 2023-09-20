Эксперты рассказали, как конфликт в Карабахе повлияет на жизнь на тюменских диаспор

Бывший силовик Андрей Рудаков высказал мнение, что россияне могут быть спокойны. Диаспоры не будут организовывать митинги или каким-либо другим способом нарушать спокойствие в городах РФ.

«Если вспоминать события после 1991 года, то правоохранители часто готовились к протестам, но ожидания их не оправдывались. Все проходило спокойно. Диаспоры всегда готовы были сотрудничать и выступали против насильственных действия и беспорядков. Я убежден, что и в этот раз все пройдет спокойно», — рассказал «Нашему городу» бывший силовик Андрей Рудаков.

Эксперт Александр Петрушин уверен, что в Тюмени не может возникнут конфликт на фоне вопросов национальности жителей. В городе и области практически нет коренного населения. Смело можно утверждать, что в Тюмени большая часть людей – это «понаехавшие». Это связано с тем, что в регионе еще в период СССР активно развивали добычу нефти, поэтому были приглашены специалисты из совершенно разных городов.

«Вот так и сформировалось население. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин

Эксперт Максим Дерябин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе давно вышел за пределы обсуждений спорных ситуаций правительством Армении и Азербайджана. Теперь важную роль играют США, Турция, Иран и Россия.

«Вряд ли в Тюмени стоит ожидать протестов и стычек. У нас в этом плане спокойный город и регион. Местные диаспоры, напротив, будут стараться пресекать все поползновения в сторону эскалации конфликта в Тюмени, я в этом убежден», — говорит политолог Максим Дерябин

Представитель армянской диаспоры и общественной организации объединения народов Азербайджана отказались комментировать ситуацию изданию «Наш город».