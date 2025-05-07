Эксперты рассказали, как общество провоцирует бывших заключенных на преступления

По данным издания, одна из главных причин — изоляция заключенных от общества. В тюрьме или колонии они становятся изолированными от общества. Места отбывания наказания не выполняют функцию исправления. После освобождения заключенные не могут адаптироваться к жизни, потому что люди их не принимают.

«Трудоустройство, восстановление социальных связей, получение медицинской и психологической помощи — все это превращается в почти неразрешимую задачу. Лейбл „бывший заключенный“ закрывает двери», — выразил мнение в беседе с редакцией TagilCity.ru член ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Эксперт Шон Бетрозов рассказал, что в колонии действует система определенной иерархии, в основе которой — насилие и доминирование. Людям сложно подстроиться под новые условия жизни после освобождения. Эксперт напомнил, что многие бывшие заключенные употребляют запрещенные препараты или не могут справиться с алкогольной зависимостью. Во время заключения им помогают отказаться от вредных привычек формально.

Член Ассоциации юристов России Александр Митрюк высказал мнение, что еще одна проблема — это посттравматическое стрессовое расстройство, с которым бывшие заключенные возвращаются с СВО. Эксперт пояснил, что многие люди воспользовались возможностью избежать дальнейшего заключения и отправились в зону спецоперации.

«Дело в том, что помилованные бойцы возвращаются с фронта с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство, и это дополнительная причина совершения рецидива», — рассказал корреспонденту TagilCity.ru практикующий юрист, член Ассоциации юристов России Александр Митрюк.

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