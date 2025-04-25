Блогер Первый пояснил необходимость пожизненного заключения для педофилов
Блогер Первый: после освобождения у педофилов высок риск рецидива
Фото: [Медиасток.рф]
По словам блогера Пети Первого, педофилы должны получать за свои преступления пожизненные сроки, поскольку после их освобождения из мест заключения очень высок риск рецидива. Об этом сообщает радио Sputnik.
Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сформировать публичный федеральный реестр педофилов, который должен способствовать обнаружению и пресечению подобных преступлений в России.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан 70-летний педофил-рецидивист.