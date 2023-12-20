Эксперты рассказали, как правильно вернуть товар через онлайн-платформы

Перед новогодними праздниками не всегда хватает времени, чтобы лично выбрать товар в магазине. Некоторым россиянам удобнее пользоваться маркетплейсами или интернет-магазинами. Эксперты напоминают, что покупатель имеет право вернуть товар или обменять на другой, сообщает rosbalt.ru . Онлайн-покупка не лишает клиента его прав.

У покупателя есть 90 дней с момента приобретения товара, чтобы отказаться от него. Интернет-магазин вправе устанавливать свои сроки, о которых обязательно информирует клиентов.

Алгоритм действий при возврате:

Необходимо заполнить требование о возврате. К документу прикрепляют чек и расчетный документ, причем именно оригиналы. Копии лучше сразу сделать и оставить себе.

Покупатель передает продавцу все, что получил от него вместе с товаром: любые бирки, гарантийный талон, комплектующие.

Если покупатель просит вернуть деньги, то они должны поступить на его счет. Клиент имеет право обменять товар. Если он дороже того, что сдает, то покупатель доплачивает. Если наоборот, то получает разницу.

Продавец имеет право отказать в оформлении возврата, если клиент виноват в поломке или каким-либо образом навредил целостность приобретенного товара, либо же потерял гарантийный талон, чеки или комплектующие.

Человек может купить товар у частного лица. В таком случае добиться соблюдения закона не всегда легко. Эксперты рекомендуют обращаться в суд.