Эксперты рассказали, как правильно выбрать шампанское

Эксперты рассказали, как по внешнему виду бутылки шампанского определить его качество. Так, специалисты рекомендуют обращать внимание на этикетку. Некачественный продукт представляет собой газированный напиток с различными ароматизаторами и красителями. На качественном товаре будет написано слово «вино».

Эксперты советуют ознакомиться с составом напитка. Для изготовления шампанского достаточно винограда и консерванта. На этикетке он будет подписан как диоксид серы. Большое количество других ингредиентов в составе шампанского должно насторожить потребителя, уверены специалисты.

Эксперты призвали обратить внимание непосредственно на этикетку. Брендированный производитель следит за внешним видом продукции. Этикетка должна быть ровно приклеена. Желательно, чтобы на бутылку нанесли акцизную марку.

Потребитель может заметить, что производители делают пробки для бутылок из разных материалов. По мнению экспертов, лучше покупать бутылки с пробкой из коркового дерева. Пластик может свидетельствовать о низком качестве товара.

Ранее сообщалось, что винный эксперт Руденко дал рекомендации по выбору игристых вин.