Винный эксперт Руденко дал рекомендации по выбору игристых вин

Шампанское – традиционный новогодний напиток. Винный эксперт Денис Руденко дал рекомендации о том, как выбрать игристое вино. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, все игристые вина делятся на вина быстрого приготовления по резервуарной технологии и на классические игристые, произведенные в бутылках. По вкусу и аромату резервуарные и бутылочные игристые вина отличаются принципиально. В первом случае они выглядят более фруктовыми, ягодными, более свежими и молодыми, а винобутылочные технологии больше показывают оттенки сдобы, сливочного масла, круассана, бриоши.

Эксперт пояснил, что независимо от технологии приготовления игристого вина, они бывают брют, экстрасухое, сухое, полусухое и полусладкое. Диетологи советуют игристое с минимальным содержанием сахара – брют.

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