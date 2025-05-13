Эксперты рассказали, как вернуть деньги за авиабилеты в случае отмены полета, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, недорогие билеты обычно невозможно сдать или обменять. При покупке билета можно уточнить все условия. Они также прописаны в правилах тарифа. Иногда компании готовы возместить сумму билета, если пассажир докажет уважительную причину для отмены поездки в назначенный день. Например, госпитализация или смерть близкого человека. В таком случае необходимо приложить официальный документ.

По информации издания, в некоторых случаях компания обязана вернуть деньги или поменять билеты. Первая причина — отмена или задержка рейса. Пассажир вправе доказать, что новое время отлета нарушит его планы и станет причиной проблем, в том числе финансовых. Вторая причина — изменение времени вылета.

Эксперты рекомендуют учитывать заранее, что может произойти форс-мажорная ситуация. При выборе билета важно ознакомиться с условиями его возврата. Чем раньше оформить возврат, тем больше шансов претендовать на компенсацию средств или обмен билетов.

«Прежде чем обменивать билет, сравните стоимость обмена с ценой нового билета. В некоторых случаях может быть выгоднее просто купить новый билет», — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, при возникновении проблем обращаться рекомендовано к представителю авиакомпании или в билетное агентство. Контакты компании чаще всего можно найти в маршрутной квитанции.

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