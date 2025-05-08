Российским туристам рассказали, к кому обращаться из-за переноса авиарейсов из Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин на фоне массовой отмены рейсов из Турции рассказал, к кому обращаться российским туристам, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт рассказал, что в первую очередь туристам в случае переноса авиарейса на длительное время необходимо обратиться к туроператору. Пассажиры вправе требовать обеспечить их питанием, водой и номером в отеле. По словам Барзыкина, на подобные случаи у каждой компании есть регламент, которого сотрудники обязаны придерживаться.

Эксперт высказал мнение, что туроператор может не выполнять требования по нескольким причинам. Первая — отношение компании к пассажирам. Вторая — непредвиденные причины, например, отсутствие свободных номеров в отеле. Многое зависит от возможностей компании. В случае, если условия не были выполнены, граждане вправе решить конфликт в судебном порядке.

«Если компания отказывается, что случается, то по прилете в Россию людям следует обращаться в суд для возмещения потраченных денег», — объяснил эксперт.

Около 200 туристов из России сейчас не могут вылететь из турецкого Даламана, сообщил телеграм-канал SHOT. Со слов россиян, им не предоставили воду и ваучер, по которому пассажиры могут получить еду.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания отменила все рейсы с курортов страны в Россию.