Эксперты рассказали, как выбрать надежного облачного провайдера
Эксперты рассказали Сибдепо, как выбрать надежного облачного провайдера
Фото: [Медиасток.рф]
Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе облачного провайдера, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным издания, при выборе провайдера в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие тарифного плана, который будет подходить потенциальному клиенту по числу пользователей и потребностям. Важно проверить, чтобы компания предлагала пользователям техническую поддержку, опцию подключения резервного копирования и другие расширенные услуги.
По информации издания, перед тем, как начать сотрудничество, эксперты рекомендуют проверить отзывы. Лучше связаться с пользователями, которые уже выбрали провайдера. Кроме того, процедура возврата или переноса данных при смене поставщика должна быть понятной и доступной для человека.
По данным издания, облачный провайдер вправе предоставлять информацию о местоположении серверов, способах защиты и регламенте обновлений. Если он выполняет эти требования, значит, компания открыты к клиентам. Такому провайдеру можно доверять, считают эксперты.
По информации издания, выбор надежного провайдера позволит исключить многие проблемы при работе с программой.
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