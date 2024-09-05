Эксперты рассказали, какие гаджеты брать в поход и как их заряжать

Корреспондент NewsNN рассказал о трех необычных гаджетах, которые рекомендовано брать в поход, а также поделился рекомендациями, как эти гаджеты заряжать без электроэнергии.

Сохранить чистоту в походе в спальном мешке поможет специальный вкладыш, способный продлевать его срок эксплуатации. Вкладыш отличается небольшим весом, что важно для путешественников. Гаджет весит примерно 400-600 граммов. В качестве альтернативы его можно использовать в гостиницах, если постельное белье не выдают или оно не внушает доверия туристу.

Согреться в походе можно при помощи каталитической грелки. Гаджет широко используется среди военных. Устройство работает на бензине, обеспечивает теплом на несколько часов. Важно соблюдать меры осторожности.

Любой гаджет периодически требует подзарядки. Часто путешественник находится в дикой местности, где нет электроэнергии. В таком случае незаменимым помощником станут солнечные батареи. Гаджет стоит дорого и зависит от погодных условий, но в солнечные дни работает эффективно. Позволяет заряжать все устройства, у которых есть USB-разъемы.

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