Турист из России сорвался с горы в деревне мертвых на Бали

35-летнего Ивана Кандалинского, сорвавшегося с горы на Бали во время восхождения, искали около суток, сообщил телеграм-канал Shot.

Российский турист и еще восемь его соотечественников решили подняться на холм Труньян без сопровождения гида. Группа покинула жилье около 11 утра и отправилась покорять высоту в 1800 м над уровнем моря.

Восхождение пошло не по плану — Иван сорвался со склона и упал в овраг. Другие участники похода прибыли на пост местной службы безопасности спустя пять часов и сообщили о пропаже человека.

В поисках участвовали более 40 человек, среди которых были сотрудники полиции и местные. В тот день удалось обнаружить только телефон пропавшего, после наступления темноты пришлось отложить поиски до утра. Наутро, около девяти часов, россиянина нашли живым. Он не мог самостоятельно ходить, так что эвакуировали его на носилках.

Сейчас Иван находится в местной больнице с вывихами тазобедренного сустава и плеча, его прооперировали.

Ранее эксперт по туризму рассказал, какого отношения следует ждать в Европе к туристам из России.