Эксперты рассказали о роли Пермского края в развитии космонавтики

По данным издания, несколько событий, которые произошли в Пермском крае, стали причиной новых открытий в сфере космонавтики. Так, в 1887 году на территории региона обнаружили Оханский метеорит, который рассыпался на множество обломков. Ранее ученые не сталкивались с подобным явлением. Именно в этот период впервые вошел в оборот термин «метеорит».

«Таким образом, Пермский край может гордиться своим вкладом не только в освоение космоса, но и в изучение внеземного вещества», — сообщил properm.ru.

По данным издания, в 1961 году на юге Пермского края совершила посадку капсула с собакой-космонавтом. Животное звали Звездочкой. Тогда же в космос отправился манекен «Иван Иванович». Исследователи решили, что пришло время освоения космоса человеком. Через три недели в космос впервые отправился гражданин СССР.

По информации издания, в регионе расположено небольшое село Молебка. Люди верят, что в нем останавливались инопланетяне. Место неоднократно обследовали уфологи. Специалисты не нашли никаких подтверждений версии об НЛО. Однако село прославилось на всю Россию. На его территории расположено несколько арт-объектов, посвященных космической тематике.

День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля. История праздника, удивительные факты и традиции празднования — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».