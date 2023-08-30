Эксперты рассказали о спросе россиян на оформление ипотеки

Эксперты едины во мнении, что на рынке недвижимости зафиксирован высокий спрос на жилье. Те граждане, которым уже одобрили ипотеку, хотят успеть оформить документы до повышения ставки. Одновременно с эти профильные специалисты уверены, что приблизительно с октября ситуация изменится.

Люди будут по-прежнему брать ипотеку, но на других условиях, считает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Если раньше россияне могли позволить выбрать жилье за пять миллионов рублей и оформить на него ипотеку, то теперь будут искать квартиры и дома не дороже трех миллионов. Это позволит сохранить среднестатистическую ежемесячную выплату на прежнем уровне – около 50 тысяч рублей в месяц. Эксперт рассказала о востребованности оформления ипотеки в настоящий период.

«Граждане, которым одобрили ипотеку, хотят успеть этим воспользоваться. Ставка у них осталась на уровне 10,8%-11%. В конце сентября на вторичном рынке можно будет увидеть спрос уже по новым ипотечным ставкам», - рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко

Руководитель офиса «Митино» «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова уверена, что к сентябрю или октябрю стоит ожидать уменьшения количества людей, которые хотят оформить ипотеку. С таким мнением солидарен генеральный директор «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков.

«Если сейчас смотреть статистику открытых данных от Сбербанка, то видно, что за последние 30 дней количество заявок на ипотеку подросло. Хотя если из них попытаться вычленить именно заявки по вторичке, то можно заметить, что число таких заявок упало примерно на 7-10%», - рассказал генеральный директор «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков

Эксперт Барсуков считает, что если ставку поднимут до 17%, то спрос на жилье существенно сократится. Издание отмечает, что в настоящее время роста ипотечных ставок не было, но его ожидают в ближайшее время из-за поднятия ЦБ РФ ключевой ставки до 12%. Эти два фактора взаимосвязаны между собой.