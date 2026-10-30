Минздрав расширит список документов для покупки табака

Минздрав России предложил с 1 сентября 2027 года расширить перечень документов, подтверждающих возраст покупателя табачной или никотинсодержащей продукции, добавив в него временное удостоверение личности лица без российского гражданства. Об этом следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости .

Согласно проекту приказа, в новый перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя такой продукции, войдут 14 наименований. С 1 сентября 2027 года в него предлагается включить временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Сейчас в перечень документов для покупки табачной продукции входят паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение, паспорт моряка, дипломатический паспорт гражданина России, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

В случае принятия документа новый перечень начнет действовать в России с 1 сентября 2027 года.

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