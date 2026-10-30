Коды из СМС и оплата замены счетчика: как действуют лжеэнергетики

Депутат Селезнев: исправный счетчик менять на умный гражданин не обязан

Общество

Просьба оплатить вынужденную замену электросчетчика, а также назвать для этой процедуры код из СМС или пароль выдает мошенника. Об этом ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

По его словам, под видом работников энергокомпаний могут приходить мошенники: они торопят с «обязательной» платной заменой, просят банковские данные или коды из СМС. Если поступило сообщение о необходимости менять счетчик, следует уточнить название организации и проверить информацию по телефону с ее официального сайта или из квитанции, а никакие коды и пароли «для оформления замены» сообщать не нужно, объяснил депутат.

Селезнев напомнил, что гражданин не обязан менять обычный исправный счетчик на умный. Если же замена необходима по закону — из-за поломки прибора или истечения срока эксплуатации, — собственнику обычно не должны выставлять за вынужденную процедуру отдельный счет, пояснил он. Первый зампред комитета также порекомендовал после установки нового счетчика проверять, что он допущен в эксплуатацию, а его номер и начальные показания зафиксированы: это поможет избежать споров о начислениях.

По закону с 2020 года в многоквартирных и частных домах старые счетчики на электроэнергию по мере выхода из строя меняют на новые умные приборы, которые передают данные автоматически. С 1 января 2027 года срок установки и замены электросчетчиков сократится с шести месяцев до трех.

Ранее сообщалось, что потепление ускорило рост смертности от жары на 36%.

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