Юрист рассказал, что делать, если полиция отказывается принимать заявление о домашнем насилии

При домашнем насилии пострадавшим важно как можно быстрее обратиться за помощью и зафиксировать все обстоятельства произошедшего. Адвокат, руководитель филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко рассказал « Газете.Ru », как правильно подать заявление в полицию и куда обращаться, если сотрудники отказываются реагировать.

По словам юриста, заявление о преступлении лучше подготовить заранее, дома и в спокойной обстановке. Это позволит подробно описать случившееся, не упустить важные детали и собрать материалы, которые могут подтвердить слова пострадавшего.

Если сохраняется угроза безопасности, необходимо незамедлительно вызвать полицию по номеру 112. После прибытия сотрудников следует сообщить о произошедшем и написать заявление. Адвокат также рекомендует зафиксировать конфликт на видео или хотя бы записать разговор на диктофон, если это возможно и не подвергает пострадавшего дополнительной опасности.

Отдельное внимание нужно уделить медицинскому освидетельствованию. Обратиться в травмпункт следует в день происшествия или на следующий день. Врачу важно сообщить, что повреждения получены в результате противоправных действий. Медицинские документы помогут подтвердить наличие травм, а аудио- и видеозаписи могут облегчить установление обстоятельств конфликта.

Ключко подчеркнул, что дежурная часть обязана принять заявление о преступлении. После его регистрации заявителю должны выдать талон-уведомление с номером КУСП. Этот документ подтверждает, что обращение официально зафиксировано, поэтому его необходимо сохранить.

Если сотрудники полиции не зарегистрировали вызов или не приняли заявление, на следующий день можно обратиться письменно в дежурную часть отдела, на территории которого произошло происшествие. По словам адвоката, заявление также разрешается передать через канцелярию или направить почтой с уведомлением о вручении.

Если полиция бездействует или отказывается принимать обращение, пострадавший вправе пожаловаться в прокуратуру или обратиться в суд. Сам по себе отказ в приеме заявления о преступлении незаконен.

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