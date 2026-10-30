Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

Голкипер «Каролины» Кочетков установил новый клубный рекорд

Культура и спорт

Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2. Первой звездой матча был назван российский голкипер «Ураганов» Петр Кочетков.

Голкипер «Каролины» отразил 24 из 26 бросков (92,3%). Кочетков установил новый рекорд франшизы, одержав девять побед подряд на старте сезона. Россиянин превзошел достижение Фредерика Андерсена из восьми стартовых побед в сезоне 2021/22.

Для сравнения, второй голкипер «Каролины» Брэндон Басси провел шесть матчей, но победил только дважды.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий Илья Сафонов вернется в «Ак Барс» после того, как ему не удалось пробиться в основу «Ванкувер Кэнакс».

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