Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2. Первой звездой матча был назван российский голкипер «Ураганов» Петр Кочетков.

Голкипер «Каролины» отразил 24 из 26 бросков (92,3%). Кочетков установил новый рекорд франшизы, одержав девять побед подряд на старте сезона. Россиянин превзошел достижение Фредерика Андерсена из восьми стартовых побед в сезоне 2021/22.

Для сравнения, второй голкипер «Каролины» Брэндон Басси провел шесть матчей, но победил только дважды.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий Илья Сафонов вернется в «Ак Барс» после того, как ему не удалось пробиться в основу «Ванкувер Кэнакс».