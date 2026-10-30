Сергачев принес победу «Юте» в матче с «Питтсбургом»

В драматичном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» вырвали победу у «Питтсбург Пинвинз» в овертайме — 4:3.

«Пингвинз» пропустили за секунду до конца основного времени. Отличившийся Логан Кули оформил в этом матче хет-трик и был признан первой звездой матча. Второй звездой назвали российского защитника «Юты» Михаила Сергачева, который в овертайме забросил свою четвертую шайбу в сезоне.

Россиянин с 16 (4+12) очками занимает четвертое место в списке лучших защитников-бомбардиров лиги. Вместе с Клейтоном Келлером Сергачев является лучшим по набранным очкам в «Юте».

В составе «Питтсбурга» результативными действиями отметились Евгений Малкин (два ассиста) и Егор Чинахов (одна результативная передача).

Ранее голкипер «Каролины» Петр Кочетков установил рекорд франшизы, одержав девять побед подряд со старта сезона.