Сергачев принес победу «Юте» в матче с «Питтсбургом»

Гол российского защитника Сергачева принес победу «Юте» в матче с «Питтсбургом»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Юта Маммот»]

В драматичном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» вырвали победу у «Питтсбург Пинвинз» в овертайме — 4:3.

«Пингвинз» пропустили за секунду до конца основного времени. Отличившийся Логан Кули оформил в этом матче хет-трик и был признан первой звездой матча. Второй звездой назвали российского защитника «Юты» Михаила Сергачева, который в овертайме забросил свою четвертую шайбу в сезоне.

Россиянин с 16 (4+12) очками занимает четвертое место в списке лучших защитников-бомбардиров лиги. Вместе с Клейтоном Келлером Сергачев является лучшим по набранным очкам в «Юте».

В составе «Питтсбурга» результативными действиями отметились Евгений Малкин (два ассиста) и Егор Чинахов (одна результативная передача).

Ранее голкипер «Каролины» Петр Кочетков установил рекорд франшизы, одержав девять побед подряд со старта сезона.

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