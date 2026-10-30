Три человека пострадали в ДТП с двумя Toyota на Сахалине

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей Toyota в Углегорском районе Сахалинской области. ДТП произошло днем 29 октября на 325-м километре трассы «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 69-летний водитель Toyota Succeed при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Chaser, который двигался по главной дороге. В результате машины столкнулись.

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир Toyota Chaser. Все трое получили телесные повреждения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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