Москву атаковали беспилотники: Собянин сообщил о 84 сбитых дронах

Силы противовоздушной обороны отразили атаку 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом утром 30 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, с вечера 29 октября в общей сложности уничтожили 84 БПЛА.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его данным, атаки на город продолжались с позднего вечера 29 октября. С 23:10 до 05:25 30 октября силы ПВО сбили в общей сложности 84 беспилотника, направлявшихся к столице.

После отражения атаки специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков. Они проверяют территории и оценивают возможные последствия произошедшего.

Дополнительная информация о районах падения обломков, разрушениях и пострадавших пока не приводится.

До этого сообщалось, что гибель сотрудника Запорожской АЭС после атаки дрона прокомментировали в МАГАТЭ.