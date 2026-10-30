Обещали заработок на бирже, а забирали деньги: как обманывали жителей Якутии

В Якутии завершили расследование уголовного дела в отношении директора регионального подразделения преступного сообщества, которое под видом обучения торговле на валютном рынке похищало деньги граждан. От действий организаторов пострадали 117 жителей республики, а также граждане других стран. Общая сумма ущерба превысила ₽109 млн. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, участники сообщества создали собственную брокерскую онлайн-платформу, хотя разрешения на такую деятельность у нее не было. Более того, Банк России включил площадку в список нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Потенциальным клиентам обещали возможность быстро начать зарабатывать после прохождения обучения. Особое внимание уделяли людям, которые искали работу и рассчитывали получить новый источник дохода. Для создания видимости успешной торговли злоумышленники использовали специальный симулятор: он показывал фиктивные результаты сделок и убеждал учеников в перспективности вложений.

После обучения клиентов склоняли переводить деньги на торговые счета. Некоторые соглашались даже брать для этого кредиты. Однако средства не поступали на реальные биржевые операции, а переводились на криптокошельки, подконтрольные руководству организации.

В схеме участвовали и так называемые кредитные брокеры. Они помогали клиентам получать займы, в том числе людям без постоянного заработка. Это позволяло привлекать дополнительные деньги для последующего хищения.

Деятельность сообщества пресекли сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с региональными подразделениями МВД и ФСБ.

На имущество подозреваемых, включая земельные участки, жилые помещения и автомобили, наложили арест. Общая стоимость арестованных активов превышает ₽31 млн.

Уголовное дело в отношении директора якутского подразделения уже направлено в суд. Расследование в отношении остальных участников сообщества, в том числе предполагаемых организаторов, продолжается.

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