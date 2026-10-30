Западным политикам пора признать, что мирное сосуществование с Россией отвечает прежде всего интересам их собственных народов. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Германии.

В российской дипмиссии напомнили, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у России намерений угрожать европейским государствам. Там также подчеркнули, что Москва выступает за мирное урегулирование разногласий и готова к переговорам для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Путин высказывался о росте военных расходов стран НАТО. По его мнению, увеличение оборонных бюджетов способствует милитаризации и гонке вооружений. Российский лидер также утверждал, что заявления о возможной угрозе со стороны России используются западными политиками для обоснования дополнительных расходов и объяснения экономических проблем.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку не видит в этом смысла.

До этого сообщалось, что Россия не видит оснований для дополнительных ограничений «военного» ИИ.